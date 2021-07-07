Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
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Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde meydana gelen sel felaketi sırasında müşterisini traş eden bir berber işyerini basan sel sularından son anda kurtuldu.

Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde meydana gelen sel felaketi sırasında müşterisini traş eden bir berber işyerini basan sel sularından son anda kurtuldu.

Ormanlı beldesinde sabah saatlerinde sel felaketi yaşandı. Aşırı yağışların ardından dereyle birlikte gelen sel felaketi nedeniyle beldedeki bir çok ev, işyeri ve araçlar sular altında kaldı.

Sel felaketinin mağdurlarından biri de Recep Tosuncuk oldu. Tosuncuk, dehşet anlarını İHA'ya anlattı. Tosuncuk, "Bu olay sabah saatlerinde oldu. Canımızı zor kurtardık. Müşterimi traş ediyordum. Zor kaçtık. Aniden kaçtık" diye konuştu. Tosuncuk'un işyerindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Bir vatandaş da boğulmaktan son anda kurtulduğunu anlatarak, "Bir anda su bastı. Tamirat yapıyordum. Son anda kaçtım. Yoksa burada boğulacaktım. Eşyalarım falan hep kullanılamaz hale geldi" diye ifade etti.

Öte yandan oluşturulan kriz masası sonrası ekipler işyerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
Son dakika haber: Müşterisini traş ederken dehşeti yaşadı: Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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