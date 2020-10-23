Müşterisini "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksiciye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müşterisini "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksiciye para cezası

23.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:07
Müşterisini

Esenyurt'tan aldığı kadın müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförüne bin 340 TL para cezası verildi.

Esenyurt'tan aldığı kadın müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförüne bin 340 TL para cezası verildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda, Esenyurt'tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek isteyince Mehmet S. isimli taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etmişti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karışmıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansımıştı. Müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförünün ruhsatı iptal edildi. Arabası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlandı.

MÜŞTERİSİNİ TEHDİT EDEN TAKSİCİYE PARA CEZASI

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; Mehmet S. isimli sürücüye, "Belediye tarafından verilmiş çalışma ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımak" suçundan bin 228 TL ve "Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak" suçundan 112 TL olmak üzere toplam 1340 TL idari para cezası verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Abdülhamit Gül Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Okan Buruk Ozan Tufan Yücel İldiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müşterisini "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksiciye para cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 22:07:52. #1.14#
title