Müşterinin aracına bıçakla saldıran 2 şüpheli adli kontrolle serbest

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta alacak verecek tartışması nedeniyle müşterisinin aracına bıçakla saldıran 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün merkez ilçeye bağlı Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 67 AF 523 plakalı otomobile koltuk döşemesi işi yaptırmak için getiren müşteri aracı işyerine bıraktı. Ancak müşteri ile işyeri sahipleri A.A. ve M.A.'nın fazla para istediği öne sürüldü. Aracını alıp olay yerinden uzaklaşmak istediği sırada A.A. ve M.A. isimli şahıslar araca bıçakla saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan A.A. ve M.A.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve M.A. isimli şüpheliler, Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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