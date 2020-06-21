Müşterilerini fırça ve kürek sapı desteğiyle sosyal mesafeye uyarak tıraş ediyor Sivas'ın Zara ilçesinde bir berber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müşterilerini fırça ve kürek sapının ucuna bağladığı tıraş makinesi ve tarak yardımıyla sosyal mesafeye uyarak tıraş ediyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir berber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müşterilerini fırça ve kürek sapının ucuna bağladığı tıraş makinesi ve tarak yardımıyla sosyal mesafeye uyarak tıraş ediyor.

Abdulmuttalip Gökçe Caddesi'nde berberlik yapan Yakup Yücel (24), Kovid-19 salgını nedeniyle fırça ve kürek sapının ucuna bağladığı tıraş makinesi ve tarak yardımı ile saç kesimi yapıyor.

Yücel'in sosyal mesafeye uyarak yaptığı saç kesimi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitim olur da uzaktan tıraş olmaz mı diye düşündük. Müşterilerimize de danıştık. Onlar da olumlu karşıladı. Böylelikle tıraşlarımızı uzaktan yapmaya başladık." dedi.

Ortağının normal tıraş yaptığını, kendisinin ise kabul eden müşterilerini uzaktan tıraş ettiğini anlatan Yücel, Kovid-19 nedeniyle sakal tıraşı yapamadıklarını, jilet kullanmadıklarını, sadece makine, makas ve tarak ile saç kesimi yapabildiklerini dile getirdi.

Makine ve tarak hariç tüm malzemelerinin tek kullanımlık olduğunu belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Makine ve tarakları da her tıraş sonrası dezenfekte ediyoruz. Fırça ve kürek saplarına monte ettiğimiz makine ve tarakla saç kesimi yapmaktayız. Pandemi döneminde müşterilerimizin ve kendimizin sağlığı için bu yöntemle tıraşlarımızı yapıyoruz. Bu süreç bitene kadar da bu şekilde devam edeceğiz."

Yücel, ince detayları da uzaktan yaptığını ancak talebe göre bazı müşterilerine kısa süreliğine yakından kesim yaptığını da dile getirdi.

Uzaktan tıraş yöntemiyle saç kesimi yaptıran İnan Doğan (25) da pandemi nedeniyle böyle bir tedbirin alınmasının güzel olduğunu söyledi.

Doğan, bu uygulamanın kendisinin de hoşuna gittiğini ifade ederek, "Arkadaşım da bu işte gayet profesyoneldir. Bu yöntemle de kendini daha geliştirmiş olduğunu gösterdi. Kendisine güvenerek tıraş oluyorum. Bu yöntemle ilk defa tıraş oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA