Müşterilerine 'Cep Mangal' ile Servis Yapıyor

Adana'da kebapçı Reşit Cebe, müşterilerine 'cep mangal' hediye ediyor. 14 santimetre uzunluğunda, 7 santimetre yüksekliğinde, 6 santimetre genişliğindeki 'cep mangal' yoğun ilgi görüyor. Reşit Cebe, "3 yıl önce müşteriler memnun olsun diye yaptık. Ama talep çok fazla. En yakın zamanda başvurup patentini de alacağız" dedi.



25 yıldır Adana'da kebapçılık yapan Reşit Cebe, 3 yıl önce şehir dışından gelen müşterilerine Adana'yı hatırlatan hediyeler verebilmek ve daha iyi sunum yapmak için 14 santimetre uzunluğunda, 7 santimetre yüksekliğinde, 6 santimetre genişliğindeki 'cep mangal' ile ona uygun 10 santimetre uzunluğunda şişler yaptırdı.



Reşit Cebe, 3 şiş sığan bu mangal üzerinde müşterilerine kebap yapıp servis yapmaya başlayınca uygulama, müşteriler tarafından beğenildi.



Normal mangalda yanan kömürleri küçültüp 'cep mangal'ın altına yerleştiren Reşit Cebe, daha sonra mangal üzerine 3 şiş Adana kebabı yerleştirip müşterinin masasına götürüyor. 'Cep mangal' üzerinde eti kendisi pişirip yiyen müşteriler ise daha sonra 'cep mangal'ı evlerine götürebiliyor.



İstanbul'dan iş için Adana'ya gelen ve Reşit Cebe'nin iş yerinde kebap yiyen Muharrem Bulut, "Burayı keşfettik. Her gün geliyoruz. Uygulama çok başarılı. Kendin pişir kendin ye gibi oluyor. Çok lezzetli. Başka kebapçılarda da olmalı" diye konuştu.



Eray Akdemir isimli başka bir müşteri ise "Birçok yer keşfettik ama en son kararı burada kıldık. Memnunuz. Çok hoş uygulama. Her yerde olmalı" ifadelerini kullandı.



"Şimdilik Adana'yı hatırlasınlar diye ikram ediyoruz"



Kebapçı Reşit Cebe de mangalı ilerleyen zamanlarda talebe bağlı olarak para ile satacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yıllardır esnaflık yapıyoruz. Öyle bir şey yapalım ki insanlar memnun olsunlar istedik. Arkadaşlarla kafa kafaya oturduk. Böyle bir ürünü hizmete geçirdik. İnsanlara sununca da memnun oldu. Çok güzel. İnsanların beğenmesi bizi mutlu ediyor. Mangalı binde bir oranında şişi de binde bir oranına, kebabı da ellide bir oranına düşürdük. Küçülttük. İnsanlar bunu tek lokmada bitiriyorlar. Mangalı şu an müşterilerimize hediye ediyoruz. Talep olduğu sürece satmayı düşünüyoruz."



Türkiye'de 'cep mangal'ı ilk üreten Reşit Cebe, patent almak için başvuru yapacağını kaydetti. - ADANA