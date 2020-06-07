Müşterilerin sağlığı için hava ve masalar ultraviyole ile dezenfekte ediliyor
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Müşterilerin sağlığı için hava ve masalar ultraviyole ile dezenfekte ediliyor

Müşterilerin sağlığı için hava ve masalar ultraviyole ile dezenfekte ediliyor Ayten Usta pandemiden sonra sofralarını konuklarına açtı "Ayten Usta olarak mevcuttaki temizlik ve hijyen standartlarını birkaç adım öteye taşıdık" "Masalarımızı yeniden düzenleyerek sayılarını düşürdük"...

07.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:35

Müşterilerin sağlığı için hava ve masalar ultraviyole ile dezenfekte ediliyor

Ayten Usta pandemiden sonra sofralarını konuklarına açtı

"Ayten Usta olarak mevcuttaki temizlik ve hijyen standartlarını birkaç adım öteye taşıdık"

"Masalarımızı yeniden düzenleyerek sayılarını düşürdük"

"Mutfakta aldığımız önlemler üst seviyede"

ESKİŞEHİR - Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir müddet faaliyetine ara veren Ayten Usta Gurbe Restoran, bakanlığın belirlediği kriterlere göre çeşitli düzenlemeler yaparak yeni sezona hazır hale geldi. Restoranda, müşteriler için her türlü sağlık tedbirleri alınırken, hava ve masalar ultraviyole ile dezenfekte ediliyor.

Ülke genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine kapatılan restoranlar tekrar konuklarını ağırlamaya başladı. Eskişehir'de hizmet veren Ayten Usta Gurme Restoran da normalleşmeyle birlikte müşterilerini yeniden misafir etmek için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda müşterilerin sağlıklı bir ortamda bulunmaları için işletmede her yer baştan aşa dezenfekte edildi. Restoranda hijyen önlemleri son derece artırılırken; maske kullanımı, ateş ölçümü, ultraviyole hava sterilizatörü, tek kullanımlık menüler, temassız pos cihazları ve lavabolarda temassız sabunluklar gibi bakanlığın kriterlerine uygun şekilde birçok önlem alındı. Virüse tedbir amaçlı 430 olan masa sayısı 135 düşürülürken, masaların arasındaki uzaklıklar sosyal mesafeye uygun olarak düzenlendi. Ayrıca her müşteriden sonra masalar ultraviyole ışını kullanılarak temizleniyor. Restoranın mutfağında ise köfteler el değmeden hazırlanıyor, sebzeler el değmeden yıkanıyor, bulaşıklar yüksek derecelerde yıkanıyor. Korona sürecinden sonra yurtdışındaki hijyen çalışmaları da Ayten Usta Gurme tarafından yakından takip ediliyor.

"Ayten Usta olarak mevcuttaki temizlik ve hijyen standartlarını birkaç adım öteye taşıdık"

Ayten Usta Gurme Restoran İdari İşler Sorumlusu Aybike Çetin, pandemi sürecini daha iyi hizmet verebilmek adına en iyi şekilde hazırlanarak geçirdiklerini ifade ederek, " Tabi 2,5 aylık kapalı kaldığımız süreçten sonra 1 Haziran itibariyle, müşterilerimize kapılarımızı tekrar açtık. Çok mutlu ve çok heyecanlıyız açıkçası. Bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak tabii işletmeciler olarak üzüldük ve yıprandık. Artık kontrollü nornalleşme süreci içerisinde tekrar eski hayatımıza dönme zamanı. Bu süreçte tabi ki biz, bütün dünyada olan gelişmeleri takip ettik, önlemlerle ilgili araştırmalar yaptık. Bu süreçte tüm dünyada alınan önlemleri takip ettik ve Ayten Usta olarak bu 2,5 aylık süreyi hazırlanarak geçirdik. Şu anda hazırlıklarımızı eksiksiz bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Ayten Usta olarak mevcuttaki temizlik ve hijyen standartlarını birkaç adım öteye taşıdık, hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

"Masalarımızı yeniden düzenleyerek sayılarını düşürdük"

Masa sayılarından tek kullanımlık tuz, karabiber gibi ürünlere kadar her türlü önlemlerini aldıklarını belirten Aybike Çetin, "Tüm restoranların alması gereken önlemleri tabi ki bizler de aldık. Müşterilerimiz geldiğinde ateş ölçümleri yapılıyor. Temassız el dezenfektanlarını işletmemizin çeşitli noktalarına konumlandırdık. Bütün personellerimiz gerekli yerlerde maske ve eldiven kullanıyor. Masalarımızı yeniden düzenleyerek sayılarını düşürdük. Eskiden 430 olan kapasitemizi şuan 135 kişiye indirdik, bu da 4'te 1'e tekabül ediyor. Bunun dışında eski alışagelmiş menü düzenini bırakmak zorunda kaldık. Tamamen tek kullanımlık ve online menülere geçiş yaptık. Ayrıca tüm masalarımızda el dezenfektanları bulunuyor. Bunun dışında müşterilerimiz için masalarımızda tek kullanımlık tuz, karabiber gibi baharatlarla, zeytinyağı ve nar ekşisi bulunuyor" diye konuştu.

"Mutfakta aldığımız önlemler üst seviyede"

Müşterilerin gitmesinin ardından ultraviyole ışınları ile temizlendiğini ve mutfakta temizlik ve hijyen adına alınan önlemlerin en üst seviyede olduğunu söyleyen Çetin, "Bir masadaki misafirlerimiz kalktıktan sonra onların temas edebileceği tüm yüzeyler detaylı bir şekilde temizleniyor ve ultraviyole ışınlar tarafından dezenfekte ediliyor. Müşterilerimiz tabi ki her işletmenin mutfağını göremiyorlar, ancak bizim mutfakta aldığımız önlemler üst seviyede. Tüm bulaşıklarımız, yüksek teknolojili bulaşık makinesinde el değmeden 80 derecede yıkanıyor. Yine aynı şekilde el değmeden kurulanıyor tüm çatal ve bıçaklar ve sizin için paketlere koyulup o şekilde masanıza o şekilde getiriliyor. Aynı şekilde sebze yıkama makinesiyle tüm sebze meyvelerimizi insansız olarak en iyi şekilde dezenfekte ediyor. Yine patates soyma makinelerimiz de aynı şekilde mümkün olduğu derece temassız çalışıyor. Ayten Usta ailesi olarak tüm hijyen standartlarımızı bir üst noktaya taşıdığımıza inanıyoruz. Misafirlerimizin kafasında bir soru işareti kalmaması ve gönül rahatlığıyla tekrar sosyalleşmeye başlayabilmeleri adına elimizden gelen tüm önlemleri aldık ve heyecanla onları ağırlamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşterilerin sağlığı için hava ve masalar ultraviyole ile dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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