Müşterilerin Kartlarını Kopyalayan Garson Bilgileri 100 Liraya Sattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda bir restoranda ve müşterilerin ödeme için verdikleri kartları kopyaladığı iddia edilen garson dolandırıcılık yapmak isterken yakalandı. Garsonun kopyaladığı kart başına 100 lira aldığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne yapılan ihbar sonucu, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir otelde kalan Ö.E. (24) ile R.G. isimli iki erkek şahsın bilgisayarlarında başkalarına ait bankalar ile kredi kartı bilgilerinin bulunduğunu, aynı zamanda kart kopyalama cihazlarının olabileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden Ö.E. otel odasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Odasında yapılan aramada Ö.E'nin sırt çantasının içerisinde 2 adet Magnetic Stripe Reader (MSR) kart kopyalama cihazı, cihazlara ait veri aktarım kabloları ele geçirildi. Kart kopyalama cihazları üzerinde yapılan incelemede başkalarına ait 18 adet banka kartından 40 adet kopyalama işleminin yapıldığı, kart şifrelerinin şahsın üzerinden elde edilen cep telefonuna kayıt edildiği ortaya çıktı.



Kart başı 100 lira alıyormuş



Şüpheli Ö.E'nin Bodrum'daki bir iş yerinde garson olarak işe başladığı ve iş yerine gelen müşterilerin hesaplarını ödemek için kendisine verdikleri banka kartlarını POS cihazına takmadan önce avucunun içinde sakladığı kart kopyalama cihazından geçirerek bilgileri kopyaladığı, şifrelerini ise görerek cep telefonuna kayıt ettiği ortaya çıktı. Zanlının kopyaladığı kart başına 100 lira aldığı ileri sürüldü. Ö.E., ilk ifadesinde üçüncü bir şahsın daha olduğunu, ismini ve telefonunu bilmediğini savundu.



Emniyetten vatandaşlara uyarı



Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dolandırıcılık olaylarının teknolojinin gelişmesi ile yeni bir boyut kazandığını belirtti. Bilgisayar teknolojilerinin ve internetin gelişmesiyle birlikte maddi çıkar amacı güden suç örgütlerinin bankaların kartlı ödeme sistemlerini hedef aldıkları, manyetik kopyalama cihazları vasıtasıyla alışveriş sırasında kart bilgilerinin elde edilmesi yöntemiyle suç örgütleri direkt olarak alış veriş esnasında kredi kartı bilgilerini kopyalama yoluna gittikleri kaydedildi. Vatandaşların alışverişlerde mümkün olduğunca kart şifrelerini vermemeleri, şifreyi girerken de şifreyi gizli girmelerini gerektiği kaydedildi. - MUĞLA