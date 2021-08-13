Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşamışlar (2)
ÇİFTTEN BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST İzmit'te, müşterilerin bireysel emeklilik hesaplarında biriken paraları kendi hesaplarına geçirdiği belirlenince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; eşi Buse İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ÇİFTTEN BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST
İzmit'te, müşterilerin bireysel emeklilik hesaplarında biriken paraları kendi hesaplarına geçirdiği belirlenince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; eşi Buse İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir