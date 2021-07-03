Müşterilerin bankadaki hesaplarını "dublör" kullanarak boşaltan şebeke çökertildi
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Müşterilerin bankadaki hesaplarını "dublör" kullanarak boşaltan şebeke çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Müşterilerin bankadaki hesaplarını "dublör" kullanarak boşaltan şebeke çökertildi İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, banka müşterilerinin internet hesaplarını ele geçirerek 'dublör' yöntemiyle 1 milyon 500 bin lira vurgun yaparak boşaltan bir şebeke çökertildi.

Müşterilerin bankadaki hesaplarını "dublör" kullanarak boşaltan şebeke çökertildi

İSTANBUL - İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, banka müşterilerinin internet hesaplarını ele geçirerek 'dublör' yöntemiyle 1 milyon 500 bin lira vurgun yaparak boşaltan bir şebeke çökertildi. Yakalanan şebeke üyeleri arasında bir banka çalışanı da bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, uzun süredir işlem görmemiş, bankacılık dilinde "Uyuyan Hesap" olarak adlandırılan, içerisinde yüklü miktarda bakiyesi bulunan hesapları bankaya ait sistemleri kullanarak tespit eden, müştekilerin Türk lirası ve döviz hesaplarını 'dublör' kullanarak usulsüz şekilde toplamda 1 milyon 500 bin lirayı bulan vurgun yapan bir şebekeyi tespit etti.

Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan söz konusu şebekenin, bu yöntemi yaparken, hesaplarda parası bulunan banka müşterilerinin fotoğraflarıyla 'dublör' olarak kullandıkları şebeke üyeleri üzerinden paraları çektikleri anlaşıldı. Mağdurların fotoğraflarıyla dublörlerin fotoğraflarını değiştirerek sahte kimlik düzenleyip para çekme eylemini gerçekleştiren biri banka çalışanı olmak üzere 4 şüpheli tespit edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 4 şüphelinin yakalanması için önceki gün İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankara'da 1, İstanbul'da 4 farklı adrese yapılan baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında banka çalışanı bir şüphelinin de olduğu 3 dolandırıcının adresinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda evrak, bilgisayar, sahte olduğu değerlendirilen ruhsat ve belge ile kimlik kesme aparatı ve dijital materyale el konuldu. Firari 1 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Müşterilerin bankadaki hesaplarını 'dublör' kullanarak boşaltan şebeke çökertildi
Müşterilerin bankadaki hesaplarını 'dublör' kullanarak boşaltan şebeke çökertildi
Müşterilerin bankadaki hesaplarını 'dublör' kullanarak boşaltan şebeke çökertildi
Müşterilerin bankadaki hesaplarını 'dublör' kullanarak boşaltan şebeke çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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Müşterilerin bankadaki hesaplarını "dublör" kullanarak boşaltan şebeke çökertildi - Haberler
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