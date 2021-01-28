Müşterilerin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcu: Kendileri getirdi

KONYA'da, indirim çadırında satacağını söyleyerek topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp, sevgilisiyle kaçtıktan sonra İstanbul'da yakalanan Musa Göksu'nun yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan Göksu savunmasında, "İndirim çadırı için kimseden ürün istemedim. Kendileri getirip ürünleri gösterdi" dedi.

Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Musa Göksu, iddiaya göre 2019 yılı temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, yaklaşık 30 kilogram altın topladı. Göksu, 23 Temmuz gecesi iş yerini kapattı. Altın veren kişiler, Göksu'ya telefonla da ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar, Musa Göksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı.

SEVGİLİSİ ADINA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDIİstanbul'a birlikte gittiği sevgilisi Özen Yıldırım (40) adına Beşiktaş ilçesinde ev kiraladığı tespit edilen Göksu, geçen yıl 27 Temmuz günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içine 100 bin TL ve 1000 Euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Yıldırım'a ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak Konya'ya getirilen çift ile iş yerinde satış temsilcisi olan Mehmet Ali Doğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.HAPİS CEZASI BEKLENİRKEN TAHLİYE OLDUCumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede 8 şikayetçi olduğu belirtilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Göksu'ya altın emanet eden 64 müşterisinin şikayetleri ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi. Özen Yıldırım ve Mehmet Ali Doğan, davanın görüldüğü Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşmada tahliye edildi.'KAFA DİNLEYECEKTİM' DEDİTutuklu yargılanan Musa Göksu ise yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Göksu, kaçmadığını, İstanbul'da bir süre kafa dinledikten sonra tekrar Konya'ya geri döneceğini ileri sürdü. Göksu, daha sonraki duruşmalarda yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. 'ÇADIR İÇİN KİMSEDEN ÜRÜN İSTEMEDİ' Musa Göksu'nun yargılanmasına bugün de devam edildi. Duruşmaya katılan Göksu savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "İndirim çadırı için kimseden ürün istemedim. Kendileri getirip ürünleri gösterdi. Çadırdan önce her hafta düzenli alışveriş yapardık. Paralarını alırlardı. Borçlarımız vardı ama belirtilen miktarda değildi. Suçlamaları kabul etmiyorum."TANIK: MUSA ALTINLARI İSTİYORDUİndirim çadırında bir hafta çalışan Adil H. de tanık olarak dinlendi. Adil H., ifadesinde, şunları söyledi: "Sanıkları tanıyorum. Çadır esnasında çantacı geldi. Pırlanta ve altın satışı yaptılar. Daha sonra çadır 3 gün uzatılınca, Musa'ya çantalar burada dursun. 'Biz daha sonra gelir alırız. Sonra da hesaplaşırız' dediler. Musa Göksu, bunları kabul etmedi. Çantacıların satılan malların ödemisini yaptı. Hatta çantacıların, çantalarını kendi ellerimizle arabalarına götürdük. Musa altın istiyordu. Herkes de getiriyordu. Kuyumcular arasında alışverişti bu."Duruşmada müşteki olarak dinlenen kuyumculardan Ali E. ise 621 gram altının parasının ödenmediğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. Diğer müşteki olan kuyumcu Emrah E. ise "3 kilo zararım var. Ödenmedi. Davaya müdahil olmak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI