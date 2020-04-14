Müşterileri için virüse karşı özel steril bölme oluşturdu
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Koronavirüs, İzmir, Güncel

Müşterileri için virüse karşı özel steril bölme oluşturdu

İZMİR'de kırtasiyeci Murat Kengeç, koronavirüs salgınına karşı dükkanının içine özel bir bölme yaparak, gelen müşterilerine steril alan oluşturdu.

14.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:18
Müşterileri için virüse karşı özel steril bölme oluşturdu

 

İZMİR'de kırtasiyeci Murat Kengeç, koronavirüs salgınına karşı dükkanının içine özel bir bölme yaparak, gelen müşterilerine steril alan oluşturdu.Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinde iş yerlerini açmak zorunda olan esnaf kendi koruyucu tedbirlerini aldı. İzmir Karşıyaka'da 20 yıllık kırtasiyeci olan Murat Kengeç, karantina günlerinde vatandaşların çıktı, fotokopi ve diğer kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için dükkanına özel steril bir ortam oluşturdu. Kengeç, müşterilerin sıkıntı yaşamaması için dükkan içerisinde bir koruma alanı düşündüğünü belirterek, "Salgın sonrası 10 gün dükkanı kapatmak zorunda kaldım, bu süre içerisinde hem müşteri sağlığı, hem kendi sağlığım için böyle bir sistem geliştirdim. Amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla alabilmelerini sağlamak. Koruma alanı sayesinde müşterilerimiz dükkana tek tek giriyor. Her akşam dükkanı kapattıktan sonra her yere dezenfektan sıkıyoruz ve temizliğini sağlıyoruz" dedi.'ESNAF KENDİ TEDBİRİNİ ALMALI'Tasarladığı sistemin menteşeli olduğunu ve salgın sürecinden sonra sökebileceğini dile getiren Kengeç, "Bu demirler menteşeli sistem. Bu nedenle çıkarılıp, sökülebiliyor. Dışarıdan bir ürün almıyoruz. Yeni bir ürün girişimiz olduğu zaman da aynı titizlikle dezenfekte ediyoruz" diye konuştu.Dükkanı gören vatandaşların şaşırdıklarını söyleyen Kengeç şunları söyledi:

"Vatandaşlar buraya geldiği zaman çok şaşırıyorlar. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabildiklerini söylüyorlar. Bu süreçte müşterilerimizden böyle bir karşılık almak beni çok mutlu ediyor. Tüm esnaf arkadaşlarımız, kendi dükkanlarında benzer tedbir alsa virüsün bulaşmayacağına inanıyorum."


Kaynak: DHA

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