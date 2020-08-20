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Müşterilere güvenli işlem imkanı

KORONAVİRÜS salgınına karşı, çalışan ve müşterilerinin sağlığını korumak için önlem alan bölgenin genel elektrik tedarik şirketi, Müşteri Hizmet Merkezleri'nin (MÜHİM) yanı sıra Antalya, Burdur ve Isparta'da sayıları 64'ü bulan Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) ile de elektrik tüketicilerinin...

Müşterilere güvenli işlem imkanı
20.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:39

KORONAVİRÜS salgınına karşı, çalışan ve müşterilerinin sağlığını korumak için önlem alan bölgenin genel elektrik tedarik şirketi, Müşteri Hizmet Merkezleri'nin (MÜHİM) yanı sıra Antalya, Burdur ve Isparta'da sayıları 64'ü bulan Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) ile de elektrik tüketicilerinin yanında yer alıyor. NKolay ve Pratik İşlem iş birliği ile faaliyet gösteren MİM'lerde borç sorgulamadan, fatura ödeme ve abonelik başvurusuna kadar birçok işlemi güvenle yapılabiliyor.

CK Enerji Akdeniz Elektrik, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde çalışan ve müşterilerinin güvenliği için her türlü tedbiri alarak, hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Antalya, Burdur ve Isparta'da, 30 Müşteri Hizmet Merkezi'nin (MÜHİM) yanı sıra NKolay ve Pratik İşlem iş birliği ile faaliyet gösteren 64 MİM ile tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarına çözüm üreten CK Enerji Akdeniz Elektrik, müşterilerine en yakın noktada yer almayı amaçladığını kaydetti.

'MİM'LERDE ABONELİK BAŞVURUSU YAPILABİLİYOR'Sayıları 1,8 milyonu aşan müşterilerine iyi hizmet sunmayı istediklerini dile getiren CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Sosyal mesafenin önemli olduğu bu dönemde online işlemler öne çıkıyor. Ancak fatura ödemelerini online yerine MÜHİM'lere gelerek ödeyen müşterilerimizin sayısı da oldukça fazla. Oysa bizim Antalya, Burdur ve Isparta'daki hizmet ağımız oldukça geniş. NKolay ve Pratik İşlem ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde bu 3 ilimizde toplam 64 noktada MİM yani Müşteri İşlem Merkezleri ile de hizmet veriyoruz. Şu an için bu noktalardan 55'i Antalya, 3'ü Burdur ve 6'sı Isparta'da bulunuyor. Güvenilir iş ortağımız olan bu kuruluşlar yoluyla fatura ödemeden, borç sorgulama ve abonelik başvurusuna kadar birçok işlemi gerçekleştirmek mümkün. Müşterilerimiz NKolay ve Pratik İşlem ödeme merkezlerini güvenle ve rahatlıkla kullanabilir" değerlendirmesinde bulundu."SAĞLIK İÇİN 14 KURALA MUTLAKA UYMAK GEREK"

Kovid-19 pandemisi ile mücadelede hijyen ve sosyal mesafenin çok önemli olduğunu anımsatan Değerli, "Müşteri ile temas ettiğimiz her noktayı düzenli olarak dezenfekte ederken hem çalışma arkadaşlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını korumak adına üst düzey hassasiyet ve önlemler ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu günleri atlatmak için herkesin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kurala mutlaka uyması gerekiyor. Biz şirket olarak bir yandan çalışma arkadaşlarımız diğer yandan da müşterilerimizin sağlığını korumak adına büyük bir gayret gösteriyoruz. Güvenilir ödeme ve işlem kanallarımızı kullanmak hem zamanımızı hem de sosyal mesafemizi korumak adına giderek daha fazla önem kazanıyor" dedi.


Kaynak: DHA

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