MÜŞTERİLER TAKSİ ŞOFÖRLERİNE PUAN VERECEK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MÜŞTERİLER TAKSİ ŞOFÖRLERİNE PUAN VERECEK

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası, taksi şoförlerinde puanlama sistemine gidileceğini duyurdu.

MÜŞTERİLER TAKSİ ŞOFÖRLERİNE PUAN VERECEK
04.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:05
İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası, taksi şoförlerinde puanlama sistemine gidileceğini duyurdu. Yıl sonunda çıkması planlanan mobil uygulama sayesinde müşteriler, kullandıkların taksilerin şoförlerini trafik kurallarına uyma, yol güvenliği ve davranış konusunda değerlendirerek puan verecek.

İstanbul'da taksilerde yeni bir uygulama başlatılıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) yıl sonunda mobil bir uygulama çıkaracaklarını ve bu uygulama ile şoförlere müşteriler tarafından puan verileceğini duyurdu. İTEO Başkan Vekili Veli Yurt, "İstanbul halkının uygulamayı kendi akıllı telefonlarına indirecekleri mobil bir uygulama olacak. Bu uygulamada nezaket, davranış bilimleri, beşeri ilişkiler gibi değerlendirmeler olacak. Uygulamada şoförün notu gözükecek zaten. Öncelik notu yüksek olan şoförlere olacaktır. Eksik yönü olan şoförler de kendilerini bir üst seviyeye taşımak için gayret edecekler" diye konuştu.

DÜŞÜK PUAN ALAN TAKSİCİLER UYARILACAK

Veli Yurt  uzun süre düşük puan alan şoförlerin meslekten men bile edilebileceğini belirterek, "Sistem üzerinden bir data oluşturacağız. Bu arkadaşlarımızı sürekli takip edeceğiz. Gerektiği zaman uyarılar göndereceğiz, telefon edeceğiz. Bu meslekten men edilmeye kadar gidebilecek. İstanbul'da taksi sektöründe kaliteyi yükseltmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bugün İstanbul'da 17 bin 395 ticari taksi var. Yaklaşık 52 bin çalışanımız var. 52 bin çalışanın içerisinde tabii ki sıkıntılı olan arkadaşlarımız var. Bunu en minimuma indirmek için elimizden geleni yapmak görevimiz" dedi.

TAKSİCİLER VE VATANDAŞLAR DA UYGULAMAYI FAYDALI BULUYORÇıkacak uygulamadan hem taksiciler hem de vatandaşlar memnun olduklarını belirtiyor. Taksi şoförü Murat Kıyıl, "Uygulama olursa çok iyi olur. Taksilerin denetlenmesi gerekiyor bir şekilde. Yolcu da memnun oluyor biz de memnun oluyoruz. Müşteriler uygulamadan taksi çağırdıklarında şoförlerin daha nazik, kibar davrandıklarını söylüyorlar. Puanlamanın etkisi oluyor" ifadelerini kullandı.

Puanlama sistemini faydalı bulan Feyza Kılıç ise "Kimisi gerçekten işini iyi yapıyor kimisi de külfet olarak görüyor. Bunların ayrılması için iyi bir uygulama olur. Taksi şoförlerinin kendileri dışında başka bir can taşıdıklarını da bilmesi gerekiyor. Kurallara uymaları gerekiyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Güncel
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü 3. Sayfa
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı Ekonomi
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı
Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi 3. Sayfa
Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır Politika
Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
TÜBİTAK'tan heyecanlandıran açıklama: Koronavirüs aşı çalışmalarında insan deneyleri yakında başlayacak
TÜBİTAK'tan heyecanlandıran açıklama: Koronavirüs aşı çalışmalarında insan deneyleri yakında başlayacak
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Beren Saat Orhan Gencebay
Spor Beto Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza Çeşme Malatya Beşiktaş
Şu an buradasınız: MÜŞTERİLER TAKSİ ŞOFÖRLERİNE PUAN VERECEK - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 16:27:52. #1.14#
title