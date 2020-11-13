Müşteriler ikinci el araç kiralamaya yöneldi
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Müşteriler ikinci el araç kiralamaya yöneldi

13.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:45
Müşteriler ikinci el araç kiralamaya yöneldi

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Geldiğimiz noktada yoğun bir şekilde ikinci el araç kiralıyoruz.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Geldiğimiz noktada yoğun bir şekilde ikinci el araç kiralıyoruz. O kadar yoğun kiralıyoruz ki bizim ikinci el satış markamız CarNext.com'da satışta olan araçları bile yeniden kiralamaya çekebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

LeasePlan açıklamasında görüşlerine yer verilen Türkay Oktay, geçen yıl ikinci el kiralamanın önemli oranda tercih edildiğini belirterek, müşterilere belirsizliğin arttığı dönemlerde ikinci el kiralamada daha kısa vadeler ve daha uygun maliyetler sunabildiklerini ve 12, 18 ve 24 aylık kiralamalar yapabildiklerini aktardı.

Oktay, bu yıl ise ikinci el kiralamanın daha da büyüdüğüne işaret ederek, "Pandemiyle beraber fabrikalar kapanıp, araç ithalatı yavaşlayınca piyasadaki yeni araç bulunurluğu çok azaldı. Bu kapsamda, sıfır araç kiralama kullanan müşterilerimiz bile ikinci el kiralamaya daha sıcak bakmaya başladılar. Müşterilerimiz kullanmış olduğu araçları ikinci kez kullanmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde araç bulunabilirliği kadar sıfır araç fiyatlarının döviz kurları ve yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte yükselmesinin de ikinci el kiralamada etkili olduğunu belirten Oktay, "Sıfır aracın bulunabilir olması bir problemdi ama yeni araçların artık çok pahalı olması da bu duruma eklendi. Yenilenen ÖTV matrahları ile tüm araçlar pahalandı. Dolayısıyla, sıfır aracı bulmak da sorun, sıfır aracın yeni kiralama bedelleri de bir hayli yüksek." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Geldiğimiz noktada yoğun bir şekilde ikinci el araç kiralıyoruz. O kadar yoğun kiralıyoruz ki bizim ikinci el satış markamız CarNext.com'da satışta olan araçları bile yeniden kiralamaya çekebiliyoruz. 2021'de ise bu durum biraz dengelenebilir. Ekonomide bir toparlanma bekliyoruz ama maliyet baskıları devam edeceği için ekonomik nitelikteki ikinci el araç kiralamanın önümüzdeki yıl da ciddi bir seçenek olmaya devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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