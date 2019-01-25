Müşteriler Alışverişi Bıraktı, Köy Çocukları İçin Ördü

Mardin'de bir alışveriş merkezi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde müşteriler, alışverişi bırakarak köy çocukları için atkı, bere ve eldiven ördü.

Mardin'de bir alışveriş merkezi tarafından köy çocukları için "İlmek İlmek Mutluluk Örelim" adlı kampanya başlatıldı. Bu çerçevede, alışveriş merkezi yönetimince bir masa hazırlanarak, masanın üzerine örgü ipleri ve şişler bırakıldı. Kampanyaya destek veren müşteriler, alışverişlerini bırakarak, köy çocukları için atkı, bere ve eldiven ördü.

Alışveriş merkezinin Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Burcu Acabay, üşüyen çocukları ısıtmak için kampanyayı başlattıklarını belirtti. Malzemeleri kendilerinin tedarik ettiğini anlatan Acabay, "Halkımız gelip burada örgü yaparak kampanyaya destek oluyor. Ne kadar çok örgü olursa o kadar çok çocuğa ulaşabiliriz. Ne kadar çok örgü o kadar çok üşümeyen kalp" dedi.

Edibe Sincar adlı müşteri ise bir anne olarak kampanya ya destek verdiğini ifade ederek, "Biz de köyde yaşıyoruz. Keşke elimizden daha fazlası gelse. Bizim çocuklarımız üşümüyor, diğer çocuklarda üşümesin. Ben de çok örgü bilmesem de az da olsa destek vererek için örgü örüyorum" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA