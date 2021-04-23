Müşteriden taksiciye meydan dayağı
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Müşteriden taksiciye meydan dayağı

Müşteriden taksiciye meydan dayağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta müşteri ile taksici arasında çıkan kavgada, müşteri taksiciye tekme ve yumruklarla saldırdı.

Esenyurt'ta müşteri ile taksici arasında çıkan kavgada, müşteri taksiciye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganlardan biri havaya ateş açarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksiciyle müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araçtan indirilen taksici tekme tokat darp edildi. Kavgayı gören müşterinin bir yakını ise silahla olay yerine gelerek çevrede bulunan vatandaşları yaklaşmamaları yönünde tehditler savurdu. Bıçak ve silah çekerek taksiciyi darp eden şahıslardan biri elindeki silahla havaya ateş açtı. Bu sırada bir yakını olay yerine gelerek silahla havaya ateş açan şahsı sakinleştirmeye çalıştı.

Özel harekat ekipleri de sevk edildi

İhbar üzerine çok sayıda polis ve özel hareket ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi alırken, özel hareket ekipleri ise hazır bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yaralı taksici tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırganları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Müşterilerin taksiciye meydan dayağı kamerada

Müşterilerle taksici arasında çıkan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların taksiciyi yere yatırarak darp ettiği, sonradan da bir kişinin elinde silahla gelerek çevreye tehdit savurduğu ve havaya ateş açtığı görülüyor. - İSTANBUL

Müşteriden taksiciye meydan dayağı
Müşteriden taksiciye meydan dayağı
Müşteriden taksiciye meydan dayağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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