Müşteriden konum bulmak için aldığı telefonu çalan taksicinin şoför kartı iptal edildi

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de, konum bulmak için kullandığı müşterisinin cep telefonunu geri vermeyerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü serbest bırakılırken, şoför kartının iptaline karar verildi.

Şişli Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi'nde müracaat eden Azerbaycan vatandaşı K.K.'nin, Cihangir'den binerek İzzetpaşa Mahallesi'nde indiği takside cep telefonunu unuttuğunu bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan taksi sürücüsü M.A., müşterinin cep telefonunu konum için kullandığını ve istenilen adrese ulaştıktan sonra sahibine geri verdiğini iddia etti.

Gerekli yazışmaların ardından taksideki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyen ekipler, şüphelinin konum bulmak için kullandığı cep telefonunu geldiği adreste ön koltuğa bıraktığını, müşteri indikten sonra da çantasına koyduğunu tespit etti.

Hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan M.A., serbest bırakıldı.

Öte yandan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de yazışmaların ardından ticari taksi için 7 gün ruhsat iptaline, ticari taksi sürücüsünün ise şoför kartının iptal edilmesine karar verdi.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

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