Müşteri kılığında girdikleri markette 'tırnakçılık' yapmak istediler
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Müşteri kılığında girdikleri markette 'tırnakçılık' yapmak istediler

11.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:36
Müşteri kılığında girdikleri markette 'tırnakçılık' yapmak istediler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde müşteri gibi girdikleri marketten 'tırnakçılık' diye tabir edilen yöntemle para çalmaya çalışan 2 kadın, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde müşteri gibi girdikleri marketten 'tırnakçılık' diye tabir edilen yöntemle para çalmaya çalışan 2 kadın, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı. Yaşananlar,  güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki markete, saat 14.00 sıralarında müşteri gibi gelen 2 kadından biri 200 TL'yi market sahibi Mustafa Demir'e uzatıp, sigara istedi. Ardından da market sahibinin verdiği para üstünden 100 lirayı avucunda sakladı. Paranın eksik olduğunu iddia ederek, 100 lira istedi. Durumu fark eden market sahibi, polisi arayacağını söyleyerek, parayı vermeyi kabul etmedi.  2 kadın marketten çıkıp, uzaklaştı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

'ESNAFLARIMIZ DİKKATLİ OLMALI'

Market sahibi Mustafa Demir, "İki kadın müşteri geldi, sigara aldı. Para üstünü verdik. Paranın 100 lirasını avucuna sakladığına şahit olduk. Para üstünü tam verdiğimizi tırnakçılık yaptıklarını anlattık. Bu sefer de 100 TL'nin yırtık olduğunu söyleyerek, değiştirilmesini istediler. Olayı polise bildirdik. Ancak kadınlar, marketten kaçar gibi uzaklaştı. Bu tip tırnakçılık olayına karşı esnafımızın dikkatli olması gerekiyor" dedi.Polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyerek 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Müşteri kılığında girdikleri markette 'tırnakçılık' yapmak istediler
Müşteri kılığında girdikleri markette 'tırnakçılık' yapmak istediler
Müşteri kılığında girdikleri markette 'tırnakçılık' yapmak istediler
Müşteri kılığında girdikleri markette 'tırnakçılık' yapmak istediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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