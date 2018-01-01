Müşteri Kazanmanın Şifresi "Güler Yüz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından çarşı esnafına eğitim veriliyor.



Payitaht Çarşı Projesi çerçevesinde çarşı esnafına yönelik düzenlenen 'Kurumsal Gelişim Programları' eğitimleri Tayyare Kültür Merkezi'nde sürüyor. BTSO Akademi Projesi kapsamında düzenlenen eğitimlerde akademisyenler, esnafın ticaret hayatına katkı sağlayan önemli bilgiler paylaşıyor. 'Perakende Sektörü SatışI' ile 'Ahilik Kültürü ve Tarihi Çarşılar' eğitiminin ardından Adnan Erbaş tarafından çarşı esnafı için önemli bir konu olan 'Müşteri ile İletişim' hakkında önemli bilgiler paylaştı.



Müşterilerin işyerine girdiği zaman ilgi ve alaka beklediğini, bekletilmeye tahammül edemediğini belirten Erbaş, "Çarşı için müşteri ile iletişim oldukça önemli. Her gün binlerce insan çarşıya alışveriş yapmak için geliyor. Yapılan alışverişte müşterinin esnaftan veya çalışanlardan gördüğü en ufak bir hareket çarşıyı etkiliyor. Bu yüzden müşteriye her zaman olumlu yaklaşmalıyız" dedi.



Müşterilerin esnaftan öncelikle kişisel imaj değil, kurumsal bir imaj beklediğini kaydeden Erbaş, şöyle konuştu:



"Müşteriye karşı esnafımız ve çalışanlarımız güler yüzünü eksiltmemeli. Çünkü müşteri, güler yüzlü ve kendisine ilgi gösteren esnafı tercih ediyor".



Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım, Payitaht Çarşı Kurumsal Gelişim Programları çerçevesinde düzenlenen eğitimlerden dolayı BTSO'ya teşekkür etti - BURSA