Müşteri gibi girdiği markette başka müşterinin telefonunu böyle aldı

ANKARA - Ankara'nın Karapürçek ilçesinde bir markete müşteri gibi girip, bir başka müşterinin cep telefonunu aldığı iddia edilen şüphelinin telefonu cebine attığı anlar, güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, dün saat 18.30 sularında Ankara'nın Karapürçek ilçesi İmam Gazali Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markette alışveriş yapan Seyit Erbulut, hesabı ödemek için telefonunu kasaya bıraktı. İddialara göre o sırada kasada bulunan şüpheli, Erbulut'a ait 1800 TL değerindeki cep telefonunu alarak cebine attı. Şüphelinin cep telefonunu cebine atıp, kendi için hazırlanan poşeti almadan marketten çıkma anı ise güvenlik kameralarına takıldı. Erbulut'un karakola giderek şikayetçi olması üzerine polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA