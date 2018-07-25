Müşteri Gibi Girdiği Marketi Silah Zoruyla Soydu

SİVAS'ta, bir market zincirinin şubesine silahla giren şüpheli Bahattin K., kasadan 630 TL'yi alarak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Bahattin K. isimli şüpheli, markete girerek iki kutu peynir alıp parasını ödedikten sonra çıktı. Bir süre sonra tekrar markete gelen şüpheli, ürünleri iade etmek istediğini söyledi ve marketin kasa görevlisi işlemini gerçekleştirdi. İadeden sonra iki adet meşrubat alan Bahattin K. tekrar kasaya gelip parasını ödedi. Kasa görevlisi Eda T. para üstünü vermek için kasayı açtığında Bahattin K. elini kasaya uzatarak içindeki 630 TL'yi aldı. Markette bulunan diğer görevli Ali G. ise olayı görerek müdahale etmek istediği sırada Bahattin K. üzerinde bulunan tabancayı çıkararak çalışanların kendisine müdahale etmesini engelledi. Bahattin K. daha sonra marketin kapısının önünde bulunan otomobiline binerek uzaklaştı. Market çalışanlarının durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliğini tespit ettiği şüpheli Bahattin K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - Sivas