Müşteri gibi girdiği mağazadan çalışanların çantalarını çalıp çıktı
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Müşteri gibi girdiği mağazadan çalışanların çantalarını çalıp çıktı

Müşteri gibi girdiği mağazadan çalışanların çantalarını çalıp çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de bir iş yeri çalışanlarının müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, çalışanların kabin içerisindeki çantalarını çalarak kayıplara karıştı.

Şişli'de bir iş yeri çalışanlarının müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, çalışanların kabin içerisindeki çantalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın iş yerindeki rahat tavırları dikkat çekerken, yaşanan o anlar güvenli kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, giyim üzerine faaliyet gösteren bir iş yerini gözüne kestiren hırsız, giyim mağazasının önünde müşterilerin yoğun olacağı anı bekledi. Mağazada müşterilerin olduğunu gören hırsız, dikkat çekmemek için iş yerine müşteri gibi girerek ürünleri inceledi.

Müşterilerle ilgilenen iş yeri çalışanlarını soydu

Mağaza çalışanlarının müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, bir anda rahat tavırlarla çalışanlara ait kabine girdi. Çalışanların eşya ve paralarının olduğu çantayı alan hırsız, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yavaş adımlarla mağazadan ayrıldı. Kabine giren çalışanların çantalarının olmadığını anlayınca güvenlik kamerasını inceledi. Mağazada inceleme yapan ekipler, hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızın kabindeki çantayı çaldığı anlar kamerada

Şişli'de giyim mağazasına giren hırsızın çalışanların çantalarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hırsızın mağazada gezdiği ve çalışanların müşterilerle ilgilendiği sırada kabine girerek çantayı alıp mağazadan ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Müşteri gibi girdiği mağazadan çalışanların çantalarını çalıp çıktı
Müşteri gibi girdiği mağazadan çalışanların çantalarını çalıp çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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