Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 bilezik alıp kaçtı, o anlar kameraya yansıdı

29.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:56

AKSARAY'da kuyumcuya müşteri olarak gelen kimliği belirsiz 1 kişi, 25 bin lira değerindeki 2 bileziği alıp, kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı bugün saat 11.40 sıralarında, Minarecik Mahallesi 552 Sokak'ta bulunan Ramazan A.'ya ait kuyumcuda yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi kuyumcu dükkanına gelerek, bilezik almak istediğini söyledi. 2 bilezik beğendikten sonra da kuyumcuya fiyat sordu. Ramazan A., hesap yaparken şüpheli, 2 bileziği alıp kaçtı. Ramazan A. da tezgahın üzerinden atlayarak, peşinden koştu. Ancak şüpheliyi yakalayamadı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis, yaklaşık 25 bin lira değerinde olan bilezikleri alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA