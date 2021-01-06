Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı
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Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı

06.01.2021 18:50 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:54
Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda içerisinde 24 yüzük bulunan tablayı çalan 2 şüpheliden 1'i polisin operasyonuyla yakalandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda içerisinde 24 yüzük bulunan tablayı çalan 2 şüpheliden 1'i polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 29 Aralık'ta Turgutlu Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda yaşandı. Kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli, yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Bunun üzerine kuyumcu, içerisinde 24 yüzük bulunan tablayı çıkarıp, tezgahın üzerine bıraktı. Yüzükleri inceliyormuş gibi yapan şüpheli, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak, tablayı aldıktan sonra, kapıda kendisini bekleyen motosikletliyle kaçtı. Kuyumcunun şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki toplam 100 adet güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, görüntülerden 2 şüphelinin eşkalini belirledi. Adresi tespit edilen şüphelilerden İbrahim B. (20), dün polisin operasyonuyla evinde yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim B. gözaltına alındı. İbrahim B.'nin olay günü birlikte harekete ettiği motosikletli şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı
Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı
Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı
Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı
Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 18:54:28. #1.14#
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