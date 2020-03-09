Müşteri gibi girdi, içeride kimsenin olmadığını görünce cüzdanı alıp gitti
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Şahintepe Mahallesi, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Müşteri gibi girdi, içeride kimsenin olmadığını görünce cüzdanı alıp gitti

Müşteri gibi girdi, içeride kimsenin olmadığını görünce cüzdanı alıp gitti Gaziantep'te yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına anbean yansıdı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen şahıs çanta içindeki cüzdanı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

09.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:27
Müşteri gibi girdi, içeride kimsenin olmadığını görünce cüzdanı alıp gitti

Müşteri gibi girdi, içeride kimsenin olmadığını görünce cüzdanı alıp gitti

Gaziantep'te yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen şahıs çanta içindeki cüzdanı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şahintepe Mahallesi 400. Cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerin de yeni gelen ürünleri mağazanın alt katına taşıyan çalışanların boşluğundan faydalanan hırsız müşteri gibi içeriyi kontrol ettikten sonra kasaya yöneldi. Kasanın kilitli olması nedeniyle açamayan hırsız bu esnada mağaza çalışana ait çantayı gördü. Çantayı karıştıran hırsız cüzdanı alarak cebine attı. Hırsızlık sonrası bir süre daha mağaza içinde kalan hırsız mağazadan ayrıldı. Hırsızın bir tarafı gözetlemesi diğer taraftan ise çantada bulunan cüzdanı soğukkanlı hareketlerle alıp kayıplara karışması anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeni gelen ürünleri mağazanın alt katına taşıyan mağaza çalışanı işi bittiğinde ise çantasında cüzdanın olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen cüzdanını bulamayan çalışan iş yerindeki güvenlik kameralarını incelediğinde cüzdanın çalındığını fark etti. Olayın ardından ismi açıklanmayan mağaza çalışanı polise başvurarak yardım istedi. Polis, güvenlik kameralarından eşgali belirlenen şahsın kimliğini tespit etmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan mağaza çalışanlarından Abdullah Bozkurt, "Şahıs önce mağazaya baktıktan sonra içerinin boş olduğunu anlıyor ve kasa tarafını kontrol etmeye çalışıyor. Çekmecenin kilitli olduğunu fark edince yan tarafta personel arkadaşımızın bir çantası var ve çantayı kurcalayıp içinden cüzdanı alıyor. Tekrar bir müşteriymiş gibi mağaza içinde bir iki dakika oyalandıktan sonra kapıdan çıkıp gidiyor. Arkadaşımız çalınan cüzdanında 600 Türk lirası ile 200 doları olduğunu söyledi" dedi.

Müşteri gibi girdi, içeride kimsenin olmadığını görünce cüzdanı alıp gitti

Kaynak: İHA

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Müşteri gibi girdi, içeride kimsenin olmadığını görünce cüzdanı alıp gitti

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