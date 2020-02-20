Müşteri gibi gelip cep telefonunu çaldı

20.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:59

Sultanbeyli'de bir iş yerine 'müşteri' gibi girerek tezgahtaki cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olay, 7 Şubat tarihinde Sultanbeyli ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesinde bulunan bir telefon bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde müşteri gibi telefon bayisine gelen bir kişi, önce ürünleri inceledi, daha sonra da tezgahtaki cep telefonunu mağazadaki görevliye fark ettirmeden çaldı. Şüpheli, telefonla birlikte mağazadan uzaklaşırken durumu sonradan farkeden iş yeri çalışanları olayı polise bildirdi.



Suç duyurusu üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelinin eşkali belirlendi. Hırsızlığı yapan kişinin Yunus Emre S. (20) olduğunu tespit eden emniyet ekipleri, olaydan bir gün sonra Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesinde mağazadan çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan S., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Şubatta adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan, şüphelinin mağazaya girip tezgahtaki cep telefonunu çaldığı anlar ise işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA