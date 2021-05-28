Müşteri deneyimini en iyi yöneten markalar belli oluyor
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Müşteri deneyimini en iyi yöneten markalar belli oluyor

Müşteri deneyimini en iyi yöneten markalar belli oluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Müşteri memnuniyetini ölçen platform Şikayetvar tarafından A.C.E Awards Ödül Töreni düzenlenecek.

Müşteri memnuniyetini ölçen platform Şikayetvar tarafından A.C.E Awards Ödül Töreni düzenlenecek. Törende, 47 kategoride müşteri deneyimini en iyi yöneten 91 marka belli olacak.

1 milyonun üzerinde örneklemle gerçekleştirilen ve kusursuz müşteri deneyimini yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar A.C.E. Awards, bu yıl 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek tören, firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık bir milyonun üzerindeki anket temel alınarak hazırlandı.

KATEGORİ SAYISI 47'YE YÜKSELDİ

Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendiği A.C.E Awards'da bu yıl kategori sayısının artırıldığı bildirildi. Geçen yıl 27 farklı sektörde 54 ulusal ve uluslararası markanın ödüllendirildiği ödül töreninde, bu yıl 47 kategoride müşteri deneyimini en iyi yöneten 91 marka ödüllerine kavuşacak.

 "YILDIZ TAYFI" İLE ÖDÜLLENDİRİLECEKLER

Markaların başarılarını taçlandırdıkları tören, ödülü Heykeltıraş Orkide Akkoç imzası taşıyor. Tamamen el yapımı olan ve Yıldız Tayfı adı verilen ödül, çok sayıda küçük yıldızın bir araya gelerek büyük bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.

A.C.E AWARDS'IN METODOLOJİSİ

Markaların gerçekleştirdiği şikayet yönetiminin temel alındığı A.C.E Awards'da Şikayetvar, şikayetçi müşterilere yönelik yılda 1 milyonun üzerinde anket gerçekleştiriyor. Gerçek tüketicilerle yapılan bu anketler 'Müşteri Deneyimi Endeksi'ni oluşturuyor ve A.C.E Awards'da markalar 'Müşteri Deneyim Endeksi' baz alınarak ölçümleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar payına oranla şikayet payı, memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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