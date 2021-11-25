Müşteri deneyiminde Yurtiçi Kargo birinci oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müşteri deneyiminde Yurtiçi Kargo birinci oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Müşteri deneyiminde Yurtiçi Kargo birinci oldu

Turkcell Global Bilgi ve Fast Company tarafından gerçekleştirilen "Müşteri Deneyimi Araştırması" sonuçlarına göre Yurtiçi Kargo sektör birincisi oldu.

Turkcell Global Bilgi ve Fast Company tarafından gerçekleştirilen "Müşteri Deneyimi Araştırması" sonuçlarına göre Yurtiçi Kargo sektör birincisi oldu.

Turkcell Global Bilgi tarafından 12 istatistiki bölgede, A,B,C1,C2 sosyoekonomik düzey gruplarında Türkiye temsiliyeti sağlanarak bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle gerçekleştirilen araştırmada, 6 bin 319 kişinin 15 bin 130 marka için görüşleri toplandı. Yapılan araştırma sonuçlarına göre müşteri deneyiminde kargo sektörünün birincisi Yurtiçi Kargo oldu.

Online olarak gerçekleştirilen ödül törenine şirket adına Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu katıldı. Hamzaoğlu yaptığı konuşmada, "Hepimizin bildiği üzere; yaptığımız işte doğru yolda olup olmadığımızı göstermesi açısından; müşteri deneyiminin puanlanması üzerine gerçekleştirilen organizasyonlar bizim için çok değerli. Özellikle Fast Company ve Turkcell Global Bilgi gibi iki güvenilir ve değerli kurumun gerçekleştirdiği bir organizasyonda ödüle layık görülmemiz, bizim için ayrı bir onur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Pandemi gibi zorlu bir süreçte sektör olarak hem yoğunlukla hem de salgınla mücadele ettiklerini belirten Hamzaoğlu, "Sektör olarak hem yoğunlukla hem de salgınla mücadele ettik. Buna rağmen yaptığımız yatırımlarla, arkadaşlarımızın sıkı çalışmalarıyla bu yükün de altından birçok ödülle kalktık. Bu bakımdan elbette çok gururluyuz" dedi. Şirket olarak yapılan yatırımların karşılığını mutlu müşterilerle görmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Fahrettin Hamzaoğlu, "Bu ödülü yağmur, çamur, yaz, kış pandemi demeden, halkımıza kesintisiz hizmet veren 18 bin kişilik şirket ailesi adına aldığımı ifade etmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Müşteri deneyiminde Yurtiçi Kargo birinci oldu

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

 Dolar durdurulamıyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi, grafikteki değişim ağızları açık bırakıyor

Dolar durdurulamıyor! 4 saatte 1 liradan fazla yükseldi, grafikteki değişim ağızları açık bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title