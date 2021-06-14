Müşteri Deneyimi Ödülleri'nden İstanbul Havalimanı'na 4 ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müşteri Deneyimi Ödülleri'nden İstanbul Havalimanı'na 4 ödül

Müşteri Deneyimi Ödülleri'nden İstanbul Havalimanı'na 4 ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de ilk kez düzenlediği 'CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021'den 4 ödül birden kazandı.

İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de ilk kez düzenlediği 'CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021'den 4 ödül birden kazandı.

Sağlıktan finansa, teknolojiden sigortaya kadar pek çok sektörden Türkiye'nin önde gelen markalarının katıldığı CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021, sahiplerini buldu. Uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyenAwards International'ın Türkiye'de ilk kez düzenlediği 'CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021'de İstanbul Havalimanı, finalde yarıştığı 30 şirket ve 80 proje arasından üç altın bir bronz ödül almaya hak kazandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA ÜÇ ALTIN BİR BRONZ ÖDÜL

Müşteri Odaklılık kategorisinde 'misafir odaklı strateji', En İyi Çeşitlilik ve Kapsayıcı Müşteri Deneyimi kategorisinde 'İGA Yanımda çatısı altında tüm erişilebilirlik imkanları ve farkındalık çalışmaları, Müşteri Deneyiminde Teknolojinin En İyi Kullanımı kategorisinde 'sesli adımlar ve erişilebilir rota ile görme engelli yolculara sunulan çözümler anlatılırken, bu üç kategoride de Altın Ödül'ün sahibi İstanbul Havalimanı oldu. Müşterinin En İyi Sesi kategorisinde ise İstanbul Havalimanı'nda yolcuların sesini dinleyerek sunulan çözümler Bronz Ödül'e layık görüldü.

(Ferhat Yasak/İHA)

Müşteri Deneyimi Ödülleri'nden İstanbul Havalimanı'na 4 ödül
Müşteri Deneyimi Ödülleri'nden İstanbul Havalimanı'na 4 ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi
'Katil' gal arısı Kastamonu'da görüldü
'Katil' gal arısı Kastamonu'da görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Selçuk Balcı Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müşteri Deneyimi Ödülleri'nden İstanbul Havalimanı'na 4 ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:52:35. #1.15#

title