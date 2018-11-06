Müşteri Deneyimi Odaklı Pisano Hackathon'da Kıyasıya Mücadele

Türkiye dışında 5 ülkede müşteri deneyimini anlık olarak yönetme imkanı sunan Pisano, her yıl farklı teknik konulara odaklanan inovasyon projelerine bu sene hackathon'u ekledi. 21 takımın katıldığı ve 5 takımın ödüllendirildiği Pisano Hackathon Yarışması'nın kazananı 'Evrak İşim' projesiyle Exbibyte ekibi oldu.

Yeni nesil müşteri deneyimi yönetim platformu Pisano, Yazılım Kampı'nın ardından müşteri deneyimini iyileştirebilecek çözümlerin geliştirilmesi amacıyla ilk inovasyon yarışmasını İstanbul Ortaköy'deki ofisinde düzenledi. Türkiye'nin farklı illerinden 53 geliştiricinin oluşturduğu 21 takım, mentorlarıyla birlikte 48 saat içerisinde ürettikleri birbirinden farklı proje fikirlerini jüriye sundu. 5 projenin ödüllendirildiği Pisano Hackathon'un birincilik ödülünü kazanan takımı, 'Evrak İşim' adlı projeyle Exbibyte oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından geliştiricinin katıldığı Pisano Hackathon Yarışması'nda, Yenibiris.com Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Eren Çamlıkaya, Denizbank İnovasyon Başkan Yardımcısı Serkan Kocaman ekiplere mentor olarak destek oldu. Projeler; Koçfinans İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Yöneticisi Erman Taylan, Türkiye İş Bankası Müşteri Deneyimi Müdür Yardımcısı Ahmet Tirakioğulları, Vivense Kurucu Ortağı ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Neslihan Erol, Biges Güvenli Hayat Teknolojileri Bilgisayar Programcısı Uğur Özyılmazel, Pisano Kıdemli Müşteri Deneyimi Ortağı Uğur Özmen'den oluşan jüri tarafından değerlendirilerek kazananlar belirlendi.

Pisano Hackathon birincilik ödülünü, karmaşık evrak toplama süreçlerini şematize edip bilgilendirme sağlayan 'Evrak İşim' adlı projeyle Exbibyte takımı kazandı. İkincilik ödülünü kiralık gayrimenkullerin değerlerini hesaplayan ve açık artırma usulü kiralanmalarını sağlayan 'RaiseIt" isimli projeyle S. King Cool ekibi kazanırken, üçüncülük ödülü ise kullanıcıların bir ürünün barkodunu tarayarak ya da fotoğrafını çekerek fiyat araştırması yapıp sepetini en ucuz ürünlerle doldurmasını sağlayan 'M11' adlı projeyle Lamerlar takımının oldu.

Genç yetenekleri keşfedip ekibe katmanın ilk günden beri şirket kültürlerinin bir parçası olduğunu belirten Pisano CTO'su Emir Bostan, şunları aktardı: "Geçtiğimiz senelerde düzenlediğimiz Pisano Yazılım Kampı'nda tanıştığımız yazılımcılardan bir tanesi ekibimizin çok önemli bir üyesi haline geldi ve bugün Pisano Hackathon'un mentorlarından biri. 2018 Şubat ayında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Kodla'18'e katıldık. O etkinlik sayesinde ekibimize hem stajyerler hem de genç mühendisler kattık. Büyük bir heyecanla planladığımız Pisano Hackothon'da ise 48 saat var gücüyle çalışan gençlerimizin ne kadar istekli ve yetenekli olduğunu bir kez daha tecrübe ettik. Sadece İstanbul'dan değil; Siirt'ten, Ankara'dan, Antalya'dan arkadaşlarımız katılım gösterdi. Bu ilgi bizi çok mutlu etti. Katılan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Pisano ailesi olarak önümüzdeki süreçte inovasyon projelerine ara vermeden devam edeceğiz". - İSTANBUL