Müşteri banka çalışanını darp etti Müşteri banka çalışanını darp etti Yaralanan banka çalışanı hastaneye kaldırıldı Bilecik'te özel bir bankanın şubesinde müşteri ile bankanın erkek çalışanı arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı.

Müşteri banka çalışanını darp etti Yaralanan banka çalışanı hastaneye kaldırıldı BİLECİK - Bilecik'te özel bir bankanın şubesinde müşteri ile bankanın erkek çalışanı arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye ve iddialara göre; Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda esnaf olan Ercan Düzgün, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada görevli Özlem Demiray ile tartışma başladı. Tartışmanın büyüyünce kavgaya dönüştü. İkilinin kavgasında banka görevlisi Özlem Demiray yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı. Banka görevlisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ercan Düzgün ise, ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü. Kaynak: İHA