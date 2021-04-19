Müşteri ararken yakalandı
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Müşteri ararken yakalandı

Müşteri ararken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Akkent Mahallesinde ikamet eden M.E. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisine ulaşan Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 68 adet Sikke, 6 adet Mühür, 14 adet Yüzük, 4 adet tarihi obje ele geçirildi. Olay ilgili M.E. gözaltına alınırken, 2863 Sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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