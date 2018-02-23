Müşterek Görev Merkezi'ne Ziyaret

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir süre önce boşaltılan çadır kentten dönüştürülen İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde Zeytin Dalı Harekatı için görev alacak özel harekat birlikleri için kurban kesildi.

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) ve Avrupalı Türk İşadamları Derneği üyeleri, İslahiye'deki merkezi ziyaret etti.

Burada yetkililer ve askerlerle bir süre görüşen ve beraberinde getirdikleri baklava ve pastaları teslim eden dernek üyeleri, ziyaretin ardından dualar eşliğinde 9 küçükbaş hayvan kesildi.