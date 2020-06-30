Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müştemilatta çıkan yangının 3 katlı binaya sıçraması sonucu maddi hasar meydana gelirken, çevrede büyük panik oluşturdu.

Müştemilattan 3 katlı binaya sıçrayan yangın korkuttu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müştemilatta çıkan yangının 3 katlı binaya sıçraması sonucu maddi hasar meydana gelirken, çevrede büyük panik oluşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. 3 katlı evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı binanın çatısına kadar sıçradı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın sonrası 3 katlı binanın birinci katı ile çatısı ve yan binanın dış cephesi zarar görürken, polis yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA