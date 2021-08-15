Müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Kulu'da iki müstakil ev arasında bulunan müştemilatta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kulu'da iki müstakil ev arasında bulunan müştemilatta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yeni Mahalle Seyhan Caddesi'nde Tayfun Türkkan'a ait bahçeli evde bulunan müştemilatta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında müştemilat kullanılmaz hale gelirken ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu