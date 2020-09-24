Müşteki ne demektir? Müşteki Sanık ne demektir? Müşteki TDK anlamı nedir?
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Müşteki ne demektir? Müşteki Sanık ne demektir? Müşteki TDK anlamı nedir?

24.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:11
Müşteki ne demektir? Müşteki Sanık ne demektir? Müşteki TDK anlamı nedir?

Müşteki sanık terimi bir hukuk terimidir. Mahkemelerde ve zabıtlarda karşılaşılan bu kelimenin anlamı nedir? Müşteki kelimesinin TDK anlamı nedir? Müşteki kelime anlamı nedir?

Müşteki Sanık ne demektir? Müşteki kelimesi halden yakınan kimse için kullanılmaktadır. Peki Müşteki Sanık ne demektir? Müşteki Sanık TDK anlamı ne demektir?

MÜŞTEKİ NEDİR?

Müşteki kelimesi bulunduğu halden yakınan kimseler için kullanılır.

Türkçe'de sıfat olarak kullanılan bu sözcük, aynı zamanda bir hukuk terimidir. Herhangi bir suçla mahkemeye çıkan kişinin, içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olması gerekmektdir. Kişinin müşteki sanık olabilmesi için haklı sebeplerinin olması gerekmektedir. Eğer haklı sebepleri yoksa sadece sanık olarak değerlendirilir.

MÜŞTEKİ TDK ANLAMI NE DEMEKTİR?

Müşteki, TDK'da kullanımı 'yakınan, sızlanan, şikayetçi' anlamlarında kullanılmaktadır.

Müşteki ne demektir? Müşteki Sanık ne demektir? Müşteki TDK anlamı nedir?

MÜŞTEKİ SANIK NE DEMEKTİR?

Bir kişinin müşteki sanık olabilmesi için o kimsenin mağdur olması gerekir. Ayrıca kişinin müşteki sanık olabilmesi için haklı sebeplerinin olması gerekmektedir. Ağır sebepler yoksa sadece sanık olabilir. Örneğin kişinin müşteki sanık olabilmek için kendisine ağır hakaret edilmiş olması gerekmektedir. Başka bir neden ise ağır tehdite uğramış veya kışkırtılmış olması gerekmektedir. Bu durumda elinde sağlam sebepleri olduğu için müşteki sanık olabilir.

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