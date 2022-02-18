Müşteki ne demek? Müşteki ne anlama gelir? TDK'ya göre Müşteki kelime anlamı nedir?

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MÜŞTEKİ NE DEMEK?

Müşteki ne demek sorusunu yanıt arayanlar için; durumundan ya da bir şeyden yakınan, yakınıcı anlamına gelir. Bununla beraber, hukukta şikâyet, herhangi bir suç nedeniyle zarar gördüğünü düşünen kişinin, ilgili kurumlara yaptığı resmî başvuru. Şikâyet yazılı veya sözlü şekilde olabilir. Suçtan etkilenen kişilerin başvurularına şikâyet, suçtan etkilenmeyen kişilerin başvurularına ise ihbar denir. Şikayette bulunan kişiye şikâyetçi veya müşteki denir.

TDK'YA GÖRE MÜŞTEKİ KELİME ANLAMI NEDİR?

Müşteki : Sıfat, eskimiş anlamına gelir. Arapça muşteki, yakınan, sızlanan, şikâyetçi ifade eder.

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