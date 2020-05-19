Müşteki geldi, şüpheli çıktı
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Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde bıçaklanan bir kişinin hastanede yapılan GBT sorgulamasında 'adam yaralama' suçundan aranması çıktı.

Müşteki geldi, şüpheli çıktı
19.05.2020 04:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 04:18

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde bıçaklanan bir kişinin hastanede yapılan GBT sorgulamasında 'adam yaralama' suçundan aranması çıktı.

Olay saat 01.00 sıralarında Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre H.S. henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişiyle tartışmaya başladı. H.S.'yi bacağından bıçaklayan kişi yada kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçakla yaralanan kişi durumu 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ve polis ekipleri, yaralıyı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. H.S.'nin hastanede yapılan GBT sorgulamasında 'adam yaralama' suçundan arandığı tespit edildi. Tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilecek. Polis şimdi heryerde H.S.'yi bıçaklayanları arıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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