MÜSTEHCEN İÇERİKLİ ÇOCUK VİDEOSU İNDİREN 6 SANIĞA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

CEP telefonlarında cinsel içerikli çocuk videoları bulunduran tutuklu 6 sanığın "Müstehcen ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. Mahkeme ilk duruşmada, 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Erişkin videosu almak için ücret gönderdiklerini iddia eden sanıkların Telegram üzerinden satın aldıkları görüntüler için 17 liradan, 104 liraya kadar para gönderdikleri ortaya çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mahmut T., Abdulkadir Y., Aytaç A., Emrullah K., Batuhan G. ve Muhammet O. getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

"ASLINDA TALEBİM ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ İLE İLGİLİ DEĞİLDİ"

"KORKTUĞUM İÇİN PARAYI GÖRÜNTÜLER TELEFONUMA GELDİĞİNDE GÖNDERDİM"

"NE OLDUĞUNU NE GÖNDERDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

"SUÇ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HESAPLARI SİLDİM"

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden "İfşa&sohbet" adlı bir gruba katıldıkları ve "Berke" rumuzlu kişinin çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntüleri paylaştığı anlatıldı. "Berke" rumuzlu kişinin Mahmut T. isimli şüpheliye ait olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphelinin uygulama üzerinden kendisine ait banka hesabına göndererek bu görüntülerin para karşılığı isteyenlere göndereceğinin reklamını yaptığı kaydedildi. Şüpheli Mahmut T.'nin banka hesapları incelendiğinde diğer şüpheliler Emrullah K., Batuhan G., Muhammed O., Abdülkadir Y. ve Aytaç A.'ın şüpheli Mahmut T.'nin talep ettiği miktarları gönderdikleri aktarıldı. Şüphelilerin dijital materyallerine ilişkin inceleme raporlarında çok sayıda müstehcen çocuk istismarı içerikli videoların bulunduğu belirtildi. İddianamede şüphelilerin "Müstehcen ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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