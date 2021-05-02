Müstehcen fotoğraf ve video tehdidiyle 45 bin TL dolandırdılar

Manisa'da 32 yaşındaki genç, yurt dışı numaralarından aranarak ellerinde 'Müstehcen görüntü ve fotoğrafları' olduğunu iddia eden kişi veya kişilere 45 bin TL'sini kaptırdı.

Manisa'da 32 yaşındaki genç, yurt dışı numaralarından aranarak ellerinde 'Müstehcen görüntü ve fotoğrafları' olduğunu iddia eden kişi veya kişilere 45 bin TL'sini kaptırdı. Şahısların yeniden para istemesi üzerine genç adam emniyete başvurarak şikayetçi oldu.

Manisa'da E.Y.İ. (32) isimli genç, tanımadığı ve yurtdışına kayıtlı +31687197743 ve +359886528797 numaralı hatlar tarafından Whatsapp üzerinden arandığını ve kendisini arayan şahısların ellerinde müstehcen fotoğraflarının ve videolarının olduğunu, istedikleri parayı göndermemesi halinde bu fotoğraf ve videoları tanıdıklarına göndermekle tehdit ettiklerini anlattı. Genç adamın, korkarak kendisine verilen iki farklı hesap numarasına 45 bin TL para gönderdiğini ancak şahısların kendisinden yeniden para istemesi üzerine şikayetçi olmak üzere emniyet güçlerine başvurduğu öğrenildi. 45 bin TL dolandırılan şahsın şikayeti üzerine emniyet güçleri telefon numaraları ve hesap numaraları üzerinden soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı