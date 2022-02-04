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Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 4 zanlı tutuklandı

AA, Orhan Çiçek - Güncel
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Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 4 zanlı tutuklandı

Antalya'da, sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaşan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaşan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Cumhuriyet, Müstehcen, Antalya, Medya, Güncel, Haber

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