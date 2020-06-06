Müstakil evi, kıvılcım yaktı AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, çatısında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu müstakil ev, küle döndü.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, çatısında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu müstakil ev, küle döndü.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Akın Dede'ye ait müstakil evde, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıda yapılan kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA