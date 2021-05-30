Müstakil evde yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müstakil evde yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Yangının çıktığı ev Yükselen dumanlar İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması Çevrede toplanan vatandaşlar İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hasara yol açtı.

Yangının çıktığı ev

Yükselen dumanlar

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

Çevrede toplanan vatandaşlar

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hasara yol açtı.

Müstakil evde yangın çıktı
Müstakil evde yangın çıktı
Müstakil evde yangın çıktı
Müstakil evde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Şenol Güneş Ergin Ataman Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müstakil evde yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 14:43:00. #1.11#

title