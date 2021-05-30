Müstakil evde yangın çıktı

Yangının çıktığı ev Yükselen dumanlar İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması Çevrede toplanan vatandaşlar İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hasara yol açtı.