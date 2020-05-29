Müstakil evde patlama: 1 ağır yaralı
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Müstakil evde patlama: 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde meydana gelen patlamada, bir kişi ağır yaralandı.

Müstakil evde patlama: 1 ağır yaralı
29.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:36

Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde meydana gelen patlamada, bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Dağ'ın (24) ikamet ettiği evde henüz bilinmeyene nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise evde bulunan Dağ'ın yaralandığı ve yerde nefes nefese kaldığı görüldü.

Ağır yaralı Hüseyin Dağ, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ekipler, patlamanın doğalgaz kaynaklı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, olayın görgü tanığı Mehmet Koca, "Evdeki kanepede uzanırken çok şiddetli bir patlama sesi duydum. Hemen evden çıkınca itfaiye ve ambulansı aradık. Evdeki arkadaş yürüyerek dışarı çıkıyordu. Elleri ve ayakları yanmış vaziyette sağlık görevlileri müdahale etti" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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