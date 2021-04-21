Son dakika haber... Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber... Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Aydın'da sabaha karşı meydana gelen ikamet yangını mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Aydın'da sabaha karşı meydana gelen ikamet yangını mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın saat 03: 30 sıralarında meydana geldi. Efeler ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi 1963 sokak üzerinde bulunan 12 numaraları müstakil evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ikametin kapısını kırarak içeri girip yangına müdahale etti. Çevre sakinlerinin evde yaşlı bir çiftin yaşadığını ve evde yaşayan kadının hareket kısıtlılığı olduğunu belirtince ekipler eve girip kadını alevlerin arasından kurtararak ambulansa teslim etti. Ekiplerin tüm aramalarına rağmen evde yaşadığı belirtilen adama rastlanamadı.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda evin bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada evde bulunamayan erkek şahsın bulunması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri itfaiye ekipleri ile birlikte çalışma başlattı. Alevlerin arasından alınarak hastaneye kaldırılan kadının ise durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haber... Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Müstakil evde korkutan yangın: Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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