Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi Muteber Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Yangın, 3. Sayfa, Haber

title