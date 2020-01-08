Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

08.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:40
Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

'nin ilçesinde kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıkan yangını ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi Ören sokak üzerinde bulunan kullanılmayan tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, ekipleri de yangına müdahale etti. ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerinde evde kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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