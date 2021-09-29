Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Haberler
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Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi 609. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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