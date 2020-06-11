Müstakil evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü
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Müstakil evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü

Müstakil evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü Aydın'ın Efeler ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi.

11.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:54

Müstakil evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri evin bahçe kapısını balyoz ve keski yardımı ile kırarak içeriye girerken, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın Kemer Mahallesi'ndeki bir evde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1671 sokak numara 31'de bulunan tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evin bahçe kapısının kilitli olmasından dolayı duvardan atlayıp eve girdi. Ekipler daha sonra bahçe kapısını balyoz ve keski yardımı ile kırarak açtı. İtfaiye ekipleri yangını çevre evlere sıçramadan söndürüp, soğutma çalışmaları yaptı. Yangın esnasında evde bulunan iki adet tüp ise patlama ihtimaline karşın dışarıya çıkarıldı. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Müstakil evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İHA

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