Son dakika haberleri... Müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri... Müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiSAMSUN'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

SAMSUN'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece yarısı İlyasköy Mahallesi İskitler Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yanan evi gören mahalle sakinleri, 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Evde yaşlı bir kişinin yaşadığının söylenmesi üzerine olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde yapılan aramada herhangi bir kişiye rastlanılmadı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri... Müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... Müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... Müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... Müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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